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  • 22.09.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 22:51

Pompeo'dan dünyaya çağrı: 'in baskısına...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tüm ülkelere, 'in Sincan 'ndeki baskı politikasına karşı durma çağrısı yaptı.

Pompeo'dan dünyaya çağrı: Çin'in Uygur Türklerine...

Pompeo, 'ta , , Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, 'in yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

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