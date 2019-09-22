Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.09.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 17:25

'taki in bilançosu belli oldu

Merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olan de 132 kişi yaralandı, 600'den fazla yapıda hasar oluştu. Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." ifadesi kullanılmıştı.

Arnavutluk'taki depremin bilançosu belli oldu

'ta dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki de 132 kişi yaralanırken, ülke genelinde yüzlerce binada hasar oluştuğu bildirildi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen ve merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyi olan depremde 132 kişinin yaralandığı belirtildi.

Depremden dolayı başta Tiran ve Dıraç olmak üzere ülke genelindeki farklı bölgelerde aralarında bina, ev, okul ve sağlık merkezi olmak üzere toplam 628 yapıda hasar oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Richter ölçeğine göre 5,8 büyüklüğündeki ilk sarsıntının ardından en küçüğü 2,9 olmak üzere 297 artçı sarsıntı meydana geldi. Resmi ön verilere göre, depremde yaralanan 132 kişi, Tiran ve Dıraç'taki hastane ve sağlık merkezlerine kaldırıldı."

OKULLAR YARINDAN İTİBAREN AÇILACAK
Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri, depremin ardından harekete geçerek, evleri depremden hasar gören ailelerin sığınması için Tiran ve Dıraç'ta çadırlar kurdu.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı okullarda depremden dolayı hasar oluştuğu ve bunların giderilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, okulların yarından itibaren öğrencilere kapılarını açabileceği bilgisi paylaşıldı.

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, dün yaptığı açıklamada, söz konusu depremin, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldiğini söylemişti.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." ifadesi kullanılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriArnavutluk'taki depremin bilançosu belli oldu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri