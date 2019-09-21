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  • 22.09.2019 00:39
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 00:39

'da 6,4 büyüklüğünde ! alarmı verildi

'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Korkutan deprem! O ülkede tsunami alarmı verildi

'nın Maluku eyaletinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyalete bağlı Saumlaki bölgesinin 165 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.


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