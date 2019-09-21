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  • 21.09.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 18:51

'ta 5,8 büyüklüğünde

'ta 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir" ifadelerine yer verildi.

O ülkede son 30 yılın en büyük depremi!

'ta 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde olduğu ifade edildi.

"Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." vurgusu yapılan açıklamada, olası can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Başkent Tiran'da paniğe kapılanlar sokağa çıkarken, bazı binalarda hasar oluştuğu görüldü.

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