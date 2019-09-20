Kiev'de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko'nun, polis İHA'sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.
Kiev'de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko'nun, polis İHA'sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.
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