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  • 20.09.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 22:04

Son dakika: 'da yolcu otobüsünde : 11 ölü, 2 yaralı

'ın güneyindeki kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen da 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı
kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

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