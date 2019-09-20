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  • 20.09.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 08:57

Öldüren gizem devam ediyor! 'de tam 38 eyalete yayıldı

'de son dönemde kullanımı yüzünden ortaya çıktığı düşünülen ""na yakalanan vaka sayısı 500'ü aştı. Bu vakalardan ölen sayısı ise 7'ye yükseldi.

Öldüren gizem devam ediyor! ABD'de tam 38 eyalete yayıldı

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin 38 eyaleti ve bir bölgesinde kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "na" yakalanan vaka sayısının 530'u bulduğunu duyurdu.

Ülkede "gizemli akciğer hastalığı"ndan ölenlerin sayısının da 7'ye yükseldiği belirtildi.

Vakaların üçte ikisini, 18 ila 34 yaşındakilerin oluşturduğu, büyük bölümünün erkek olduğu kaydedildi.

NİSANDA BAŞLADI
Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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