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  • 20.09.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 10:50

'li generalden 'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden, dan vururuz!

'li komutan Jeffrey L. , 'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu açıkladı. Harrigian, "Havadan, karadan, denizden, dan vururuz!" dedi.

ABD'li generalden Rusya'ya tehdit!

Breaking Defense'in haberine göre 'nin Avrupa, ve Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. , 'nın Avrupa'daki 'olası saldırganlığına anında yanıt vermeye' hazır olduklarını söyledi.

'BU PLANI HAYATA GEÇİRMEYE HAZIR OLACAĞIZ'
Harrigian, ''Bu durumda, havadan, karadan, denizden, uzaydan saldırılar ve ayrıca siber alandaki saldırılar ile elektronik harp dahil kapsamlı taarruz gerçekleştirilecek. Bu şema üzerinde çalışıyoruz. Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız'' dedi.

ABD'li general, 'un geliştirdiği planla ilgili detayları açıklamadı.

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