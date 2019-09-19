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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 19:50

Son dakika: ve 'den GK'da vetosu

Son dakika haberine göre ve , 'de ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

Rusya ve Çin'den İdlib vetosu

ve , 'de ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.

Almanya, Belçika ve Kuveyt'in tarafından İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden ateşkes kararı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylamaya sunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan Rusya ve Çin oylanan tasarıyı veto etti. ABD dahil BMGK üyesi birçok ülkenin onayladığı tasarı Rusya ve Çin'in vetosuyla rafa kalktı.

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