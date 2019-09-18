Rusya'da Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının katıldığı 'Merkez 2019' Uluslararası Askeri Tatbikatı devam ediyor. 16 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'e kadar devam edecek olan tatbikat Rusya'nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşiyor.
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