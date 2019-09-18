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  • 18.09.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:16

Son dakika: 'dan dev tatbikat! 'ler de kullanıldı

’da gerçekleşen ve birçok Asya ülkesinin dahil olduğu ‘Merkez 2019’ ’nda ve hava savunma sistemleri ateşlendi.

Rusya'da Çin, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan ordularının katıldığı 'Merkez 2019' Uluslararası Askeri Tatbikatı devam ediyor. 16 Eylül'de başlayan ve 21 Eylül'e kadar devam edecek olan tatbikat Rusya'nın Totsky, Chebarkulsky, Yurginsky, Aleysky, Ashuluk ve Safakulevo bölgelerinde gerçekleşiyor.

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