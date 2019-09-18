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  • 18.09.2019 22:02
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 22:02

, yaptırımlarını içinde açıklayacak

Başkanı , 'a uygulanacak yeni yaptırımları içerisinde açıklayacaklarını duyurdu. İran'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek 48 saat içerisinde duyuracağız." dedi.

ABD kritik kararı 48 saat içinde açıklayacak

Trump, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'a yönelik yaptırımların artırılması konusuna değinen Trump, "İran'a bazı çok önemli yaptırımlar ekleyeceğiz. Bunları da gelecek içerisinde duyuracağız." dedi.

Bu duyurunun içerisinde, İran'a nin de olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi. Trump, "Eğer bir şey yapmamız gerekirse bunu tereddüt etmeden yaparız." ifadesini kullandı.

Şu anda çok güçlü bir konumda olduklarını vurgulayan Trump, "İran'a askeri müdahale son seçenek. Ama masada başka seçenekler de var." diye konuştu.

"NETANYAHU İLE GÖRÜŞMEDİM"
Trump, seçimleri konusunda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve beraberindeki heyetin, Genel Kurulu görüşmeleri için henüz vize alamaması konusunda ise Trump, İran heyetinin bu toplantıya gelmesini desteklediklerini belirterek, "Eğer bu bana bağlı bir şey olsaydı, onların gelmesine izin verirdim." yorumunda bulundu.

Trump, 'nun tesislerine yönelik saldırı hakkında da "Neler olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

O'Brien ise için Trump'a tavsiyesini özel olarak vereceğini kaydetti.


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