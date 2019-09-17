Üçlü zirvenin ardından 150 kişilik liste BM'ye sunuldu

Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimleriyle, yaklaşık bir buçuk senedir çalışmaları devam eden Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulması için nihai sonuca Ankara'daki üçlü liderler zirvesinde varılırken 150 kişilik liste BM'ye sunuldu. Bundan sonraki süreçte BM; Esad rejimi, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli STK'ların belirlediği 150 kişilik listen 45 kişilik yeni bir liste oluşturulacak. Çalışmalar BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen nezaretinde üç garantör ülkenin katkılarıyla devam edecek.

ÜÇ GRUPTAN ON BEŞ KİŞİ

BM Güvenlik Konseyi'nin 2.254 sayılı Kararı'na göre, Suriye'de siyasi çözümün gerçekleşebilmesi için en önemli adım olarak Anayasa Komitesinin oluşturulması görülüyor. 150 kişilik komitede Esad rejimi 50, muhalefet grubu 50 ve bağımsız kişilerden oluşacak sivil toplum grubu da 50 kişiyle temsil edilecek. 150 kişilik grubun tamamlanmasının ardından her üç gruptan 15 kişinin tayin edilmesiyle 45 kişilik anayasa yazım grubunun teşkil edilmesi planlanıyor. 2.254 sayılı Karar, yeni anayasanın yapılmasının ardından BM gözetiminde adil seçimler aracılığıyla Suriye halkının yeni yöneticilerini seçmesini öngörüyor.

EŞ BAŞKANLIK MODELİ

Komitenin nasıl çalışacağı konusundaki sıkıntılar ise yine Türk, Rus ve İran heyetleri arasında sürdürülen teknik görüşmelerde aşıldı. Buna göre komiteye; Suriye rejiminden ve muhalefetinden birer kişinin başkanlık etmesi planlanıyor. Yani taraflar 'eş başkanlık modeli' üzerinde mutabakat sağladı. Kararların ise salt çoğunluk ile alınması için prensipte mutabakata varıldığı belirtildi.

Öte yandan, Anayasa Komitesinin usulleri ve esasları, kapsamı, kaç maddeden oluşacağı, yeni bir anayasa mı hazırlayacağı yoksa 2012 yılında Esad rejiminin hazırladığı anayasanın revize mi edeceği konusunun netleşmediği bildirildi.