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  • 17.09.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:06

Son dakika: Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu

Son dakika haberine göre Kuzey Koreli kaçak avcı gemisi tarafından Rus Sınır Güvenlik Muhafızları'na saldırı gerçekleşti. Üç sınır muhafızının yaralandığı bildirildi.

Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu

Kuzey Koreli kaçak avcı gemisi tarafından Rus Sınır Güvenlik Muhafızları'na saldırı gerçekleşti. Üç sınır muhafızının yaralandığı bildirildi.

RIA haber ajansı gemiye el konduğunu ve 21 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı bildirildi.

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