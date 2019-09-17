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  • 17.09.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 23:26

Netanyahu'ya bir şok daha! hesabına kısıtlama getirdi

Sosyal paylaşım sitesi , Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hesabına günü kurallarını ihlal ettiği için kısıtlama getirdi. Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." şeklinde İsrail vatandaşı yönelik ifadelerde bulunmuştu.

Facebook'tan Netanyahu'ya 2. kez engel!

'tan yapılan açıklamada, söz konusu hesabın günü anket yayınlayarak "yerel yasaları ihlal ettiği" için, gün içinde sandıklar kapanana kadar hesabı üzerinden otomatik mesajlaşma yazılımı "Chatbot" aracılığıyla paylaşım yapmasının yasaklandığı belirtildi.

Netanyahu ise dan paylaştığı videoda, söz konusu uygulamayla seçmenlerle irtibata geçtiğini savunarak, ülkenin seçim komisyonu tarafından "orantısız" ve "haksız" yere partisi Likud'un hedef alındığını iddia etti.

Netanyahu'nun sosyal medya hesabı, geçen hafta da vatandaşı yönelik tahrik edici paylaşımları nedeniyle, Facebook tarafından engellenmişti.

Netanyahu, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." şeklinde İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik ifadelerde bulunmuştu.

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