İran ile İngiltere arasında kritik nükleer anlaşma görüşmesi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Zarif ile Raab bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklamada, bakanların, ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanması, iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri, bölgedeki gelişmeler ve Yemen'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
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