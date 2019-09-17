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  • 17.09.2019 18:47
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 18:47

İran ile arasında kritik "nükleer anlaşma" görüşmesi

İran Muhammed Cevad Zarif ile Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın telefon görüşmesinde nükleer anlaşmayı ele aldıkları belirtildi.

İran ile İngiltere arasında kritik nükleer anlaşma görüşmesi

Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanları Zarif ile Raab bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, bakanların, ikili ilişkiler, nükleer anlaşmanın uygulanması, iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri, bölgedeki gelişmeler ve 'deki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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