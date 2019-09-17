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  • 17.09.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 21:53

: Suudi tesisleri seyir füzesiyle ’dan vuruldu

, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıda 20’den fazla silahlı insansız hava aracıyla birlikte seyir füzesi kullanıldığını açıkladı.

ABD'den flaş iddia! İran’dan vuruldu

Amerikan CBS televizyonuna konuşan 'li yetkili, saldırının başlangıç konumlarının da belirlendiğini belirtti. Yetkili, yerlerin 'ın güneyinde, Basra Körfezi'nin kuzey ucunda olduğunu açıkladı.

Yetkili yerel medyaya verdiği demeçte, hava savunmasının 'den gelebilecek Husi saldırılarına karşı güneye yönelik ayarlandığını, bu yüzden kuzeyden gelen füze ve silahlı insansız hava araçlarına karşı etkisiz kaldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran'ı suçladı.

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