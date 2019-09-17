Amerikan CBS televizyonuna konuşan ABD'li yetkili, saldırının başlangıç konumlarının da belirlendiğini belirtti. Yetkili, yerlerin İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nin kuzey ucunda olduğunu açıkladı.

Yetkili yerel medyaya verdiği demeçte, Suudi Arabistan hava savunmasının Yemen'den gelebilecek Husi saldırılarına karşı güneye yönelik ayarlandığını, bu yüzden kuzeyden gelen füze ve silahlı insansız hava araçlarına karşı etkisiz kaldıklarını belirtti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran'ı suçladı.