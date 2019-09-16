Halil Süleyman Özerden, ABD'de dünyaya geldi. Babası, 1963'te ABD'ye göç eden Mersinli doktor Halil Özerden'di. Zorluklara rağmen hukuk fakültesini birincilikle bitirdi.
ABD Başkanı Trump tarafından Temyiz Mahkemesi'ne aday gösterildi. Ancak Türk düşmanları onu istemedi. Adaylığının iptal edilmesi için Trump'a mesaj gönderdi.
ABD Başkanı Trump tarafından Temyiz Mahkemesi'ne aday gösterildi. Ancak Türk düşmanları onu istemedi. Adaylığının iptal edilmesi için Trump'a mesaj gönderdi.
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faşist abd
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