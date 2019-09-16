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Trump, 'i aday yaptı! Türk düşmanları ayağa kalktı

Başkanı Trump, 'i Teksas Eyalet 'ne aday yaptı. Ancak Türk düşmanları onu istemedi. Irkçılar,"Bu kişiyi reddedin" diye ayağa kalktı.

Amerikan ada'ret'i
Halil Süleyman Özerden, 'de dünyaya geldi. Babası, 1963'te ABD'ye göç eden Mersinli doktor Halil Özerden'di. Zorluklara rağmen hukuk fakültesini birincilikle bitirdi.



ABD Başkanı Trump tarafından 'ne aday gösterildi. Ancak Türk düşmanları onu istemedi. Adaylığının iptal edilmesi için Trump'a mesaj gönderdi.

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ihsan ihsan

faşist abd

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cevapla 16.09.2019 10:00
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