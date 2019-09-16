İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Lüksemburglu mevkidaşı ile düzenleyeceği basın toplantısına çevredeki yoğun protestolar nedeniyle katılmaktan vazgeçti. Kameraların karşısına tek başına geçen Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Johnson'ın boş kürsüsünü göstererek gülümsedi ve kendisine teşekkür etti.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Lüksemburg'daki görüşmelerinin ardından ikili olması gereken basın toplantısını tek başına yaptı. Lüksemburglu mevkidaşı ile açık havada düzenlenen basın toplantısına katılması beklenen Johnson'ın, Brexit karşıtı göstericilerin yüksek sesli protestoları nedeniyle bundan vazgeçtiği belirtildi. HABERİN DEVAMI

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