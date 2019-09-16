Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.09.2019 23:36
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 23:36

İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Lüksemburglu mevkidaşı ile düzenleyeceği basın toplantısına çevredeki yoğun protestolar nedeniyle katılmaktan vazgeçti. Kameraların karşısına tek başına geçen Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Johnson'ın boş kürsüsünü göstererek gülümsedi ve kendisine teşekkür etti.

Şoke eden kare! Boş kürsüyü gösterdi ve...

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Lüksemburg'daki görüşmelerinin ardından ikili olması gereken basın toplantısını tek başına yaptı.

Lüksemburglu mevkidaşı ile açık havada düzenlenen basın toplantısına katılması beklenen Johnson'ın, Brexit karşıtı göstericilerin yüksek sesli protestoları nedeniyle bundan vazgeçtiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri