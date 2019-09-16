İngiltere Başbakanı Johnson tepkiler üzerine kürsüye çıkmadı

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Lüksemburg'daki görüşmelerinin ardından ikili olması gereken basın toplantısını tek başına yaptı.
Lüksemburglu mevkidaşı ile açık havada düzenlenen basın toplantısına katılması beklenen Johnson'ın, Brexit karşıtı göstericilerin yüksek sesli protestoları nedeniyle bundan vazgeçtiği belirtildi.
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