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  • 16.09.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 11:47

Dünya diken üstünde! "Uyarıyoruz! Her an vurabiliriz"

Geçtiğimiz gün 'da bulunan tesisleri vurulmuştu. Bu olayın ardından bölgede artan gerilim giderek yükseliyor. Son olarak açıklama yapan , "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." diyerek Suudileri tehdit etti.

Dünya diken üstünde! Uyarıyoruz! Her an vurabiliriz

Husi hareketi ayrıca bölgedeki yabancıları alanı terk etmeleri konusunda uyardı. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea paylaştığı tweetinde 'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin -gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesisine yönelik saldırıların insansız hava aracı ve jet motoru ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?
Cumartesi günü Suudi Arabistan'da bulunan Aramco'ya ait 2 adet petrol tesisine saldırı düzenlenmişti. yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

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