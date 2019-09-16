Dünya diken üstünde! "Uyarıyoruz! Her an vurabiliriz"

Husi hareketi ayrıca bölgedeki yabancıları alanı terk etmeleri konusunda uyardı. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea paylaştığı tweetinde Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait 2 tesisine yönelik saldırıların insansız hava aracı ve jet motoru ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi günü Suudi Arabistan'da bulunan Aramco'ya ait 2 adet petrol tesisine saldırı düzenlenmişti. Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.