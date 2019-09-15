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  • 15.09.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 16:37

çıldırdı! , Erdoğan'ı alkışlıyor

'nin konusunda uluslararası hukukun dışına çıkmaksızın attığı sağlam adımlar, 'ı çaresizliğe sürükledi. Avrupa'nın ''aslında bir süper güç olması gerektiğini'' yazan Yunan basını, Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmamasından yakındı. Herde, "Erdoğan alkış tutarken AB dans ediyor." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan çıldırdı! AB, Erdoğan'ı alkışlıyor

Star'ın herine göre 'deki üç gemisi ve onlara eşlik eden fırkateynler ve İHA'larla sahadaki hakkını bizzat sahada koruyan , 'ın elini kolunu bağladı. Türkiye'nin uluslararası hukukun dışına çıkmadan attığı sağlam adımlar, Yunan basınını Avrupa'yla karşı karşıya getirdi.

Yunanistan merkezli yayın yapan ProNews haber sitesi, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon konusunda Türkiye'ye merkezli olarak yaptırım uygulanmamasıyla ilgili olarak "Türkiye için Avrupa Birliği" başlığı attı.

"AB, ERDOĞAN'IN ENERJİ VE MÜLTECİ POLİTİKASINA YANAŞIYOR"
Söz konusu haberde, (AB) hakkında "Destekçileri tarafından her fırsatta 'süper bir güç' olduğu söylenen AB, Erdoğan'ın enerji ve mülteci politikasına yanaşıyor." ifadelerine yer verildi.

adasının münhasır ekonomik bölgesi konusunda AB'nin Türkiye'ye yeni yaptırımları gündeme almak bir kenara, Türkiye'yle tartışma ortamına bile girmediğini yazan ProNews, şunları kaydetti:

"Bürksel ve Berlin yönetimlerinin 'Türkiye'den çıkıp Yunanistan üzerinden Avrupa'ya akacak bir mülteci seli' noktasında korkuları var. Almanya'nın eski Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in Avrupa Komisyonu Başkanı olması, Kıbrıs meselesinde 'uygulanabilir bir çözüm' bulunmasını da beraberinde getiriyor. Jean Claude-Juncker'in yerine Avrupa Komisyonu Başkanı olan Ursula von der Leyen, maalesef Kıbrıs Rumlarının çıkarları konusunda daha negatif bir bakış açısına sahiptir. Diğer bir deyişle, AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara ile ilişkileri onaracak gibi görünüyor."

"ERDOĞAN ALKIŞ TUTARKEN AB DANS EDİYOR"
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı 'la "Türkiye'deki ler için sağlanan fonun genişletilmesi" konusunda görüşme yapma telaşında olduğu ifade edilen haber, şu sözlerle tamamladı:

"Kısacası; Erdoğan alkış tutarken AB dans ediyor."

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