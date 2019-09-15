Kraliçe II. Elizabeth'in restorasyonunu yaptırdığı Blenheim Sarayı'ndaki 1 milyon sterlin değerindeki 18 ayar klozet çalındı. Geçen ay da Buckingham Sarayı'nda hırsızlık olduğu iddia edildi. Oxfordshire şehrindeki Blenheim Sarayı'na dün sabah giren 4 hırsız, tamamen işler haldeki "Amerika" adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü.
En az iki aracın kullanıldığı olayla ilgili 66 yaşındaki bir kişi gözaltına alınsa da klozet henüz bulunamadı. Blenheim Sarayı'ndan yapılan açıklamada da "öngörülemeyen bir olay" denildi. ABD Başkanı Trump'a da teklif edilen ve değeri 1 milyon sterlini geçen klozet, sarayda sergilenmeye başlanmıştı.
En az iki aracın kullanıldığı olayla ilgili 66 yaşındaki bir kişi gözaltına alınsa da klozet henüz bulunamadı. Blenheim Sarayı'ndan yapılan açıklamada da "öngörülemeyen bir olay" denildi. ABD Başkanı Trump'a da teklif edilen ve değeri 1 milyon sterlini geçen klozet, sarayda sergilenmeye başlanmıştı.
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