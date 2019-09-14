Bugünkü
Takvim

Efsane proje! ile ’da karşı karşıya geliyor

Başkanı , tenis efsaneleri ile ’i ’da karşı karşıya getiriyor. 140 milyon liralık dev maçı 89 bin kişi izleyecek.

Efsane proje!
Real Madrid'e 6 Şampiyonlar Ligi kazandıran Başkan , çılgın projesini açıkladı. tutkunu ile İsviçreli 'i 'da 89 bin kişinin önünde maça çıkaracağını açıklayan Perez, büyük övgü aldı. İspanyol futbol adamı, daha önce de böyle bir girişimde bulunduğunu söylerken "Bu hayalimi henüz gerçekleştiremedim ancak hala vakit var. Hem de iki taraf da bu projede yer almayı kabul etti" dedi. Perez'in bu hayali gerçeğe dönüşürse teniste seyirci rekoru tarihe gömülecek. 'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadı, 2014'teki Davis Cup finaline ev sahipliği yapmış ve 27 bin 432 kişi ile rekor kırılmıştı. Rafael Nadal ile Roger Federer, Şubat ayında 'nın kentinde özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Annesi Güney Afrikalı olan Federer, "Annemin ülkesinde benim için rüya gibi bir maç olacak" dedi.



Florentino Perez

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriEfsane proje! Rafael Nadal ile Roger Federer Santiago Bernabeu’da karşı karşıya geliyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri