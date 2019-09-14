Real Madrid'e 6 Şampiyonlar Ligi kazandıran Başkan Florentino Perez, çılgın projesini açıkladı. Real Madrid tutkunu Rafael Nadal ile İsviçreli Roger Federer'i Santiago Bernabeu'da 89 bin kişinin önünde maça çıkaracağını açıklayan Perez, büyük övgü aldı. İspanyol futbol adamı, daha önce de böyle bir girişimde bulunduğunu söylerken "Bu hayalimi henüz gerçekleştiremedim ancak hala vakit var. Hem de iki taraf da bu projede yer almayı kabul etti" dedi. Perez'in bu hayali gerçeğe dönüşürse teniste seyirci rekoru tarihe gömülecek. Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadı, 2014'teki Davis Cup finaline ev sahipliği yapmış ve 27 bin 432 kişi ile rekor kırılmıştı. Rafael Nadal ile Roger Federer, Şubat ayında Güney Afrika'nın Cape Town kentinde özel bir maçta karşı karşıya gelecek. Annesi Güney Afrikalı olan Federer, "Annemin ülkesinde benim için rüya gibi bir maç olacak" dedi.
Florentino Perez
Florentino Perez
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