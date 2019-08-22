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  • 22.08.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 10:05

ABD'den skandal açıklaması! İlk kez konuştular

Sözcüsü Morgan Ortagus, terörle ilişkileri tespit edilen 3 belediye başkanlarının yerine atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ortagus, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" dedi.

Türkiye için ilk kez konuştular! ABD'den sürpriz kayyum açıklaması

Sözcüsü Morgan Ortagus, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de , ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ortagus, ilgili soruya, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" yanıtını verdi.

"Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz" diyen Ortagus, "Türkiye'nin, Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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