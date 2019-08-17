Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, geri çekilme ve ateşkes çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığı ifade edildi.
Halkın çıkarları için attığı meşru adımlar ve ateşkes çağrısı için Yemen hükümetine teşekkür edilen açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'nin çekildiği yerlerin koalisyon güçlerinin denetiminde hükümete devredileceği kaydedildi.
Güçlerin çekilmesine dair açıklamada ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
İSTİKRARIN YENİDEN SAĞLANMASI ÇAĞRISI
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı birliklerin Aden'in güneyinde ele geçirdikleri bölgelerde bazı devlet kurumlarından çekildiklerini belirtti.
Konsey'in çekildiği bölgeler arasında Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği, Yüksek Yargı Konseyi, Merkez Bankası ve Aden Hastanesi'nin yer aldığını kaydeden İryani, bu çekilmeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
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