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  • 17.08.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 17:45

'deki Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekiliyor

öncülüğündeki koalisyon güçleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli 'ne bağlı Hızam el-Emni birliklerinin geçici başkent Aden'de ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığını açıkladı.

Resmen duyuruldu! Çekilmeye başladılar

resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, geri çekilme ve çağrıları üzerine 'ne bağlı güçlerin ele geçirdikleri yerlerden çekilmeye başladığı ifade edildi.

Halkın çıkarları için attığı meşru adımlar ve ateşkes çağrısı için hükümetine teşekkür edilen açıklamada, Güney Geçiş Konseyi'nin çekildiği yerlerin koalisyon güçlerinin denetiminde hükümete devredileceği kaydedildi.

Güçlerin çekilmesine dair açıklamada ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İSTİKRARIN YENİDEN SAĞLANMASI ÇAĞRISI
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı birliklerin Aden'in güneyinde ele geçirdikleri bölgelerde bazı devlet kurumlarından çekildiklerini belirtti.

Konsey'in çekildiği bölgeler arasında Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği, Konseyi, Merkez Bankası ve Aden Hastanesi'nin yer aldığını kaydeden İryani, bu çekilmeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

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