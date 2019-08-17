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  • 17.08.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 23:27

'ın başkenti 'de düğün salonunda ! Çok sayıda ölü var

dakika haberine göre, 'ın başkenti 'de bir düğün salonunda meydana gelen da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Düğün salonunda patlama! Çok sayıda ölü var

dakika haberine göre, 'ın başkenti 'de bir düğün salonunda meydana gelen da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kabil'in 6'ncı bölgesinde bulunan bir düğün salonunda yerel saatle 22.40'ta bir patlama meydana geldi. Patlamaya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi'den geldi.

Rahimi, "Patlama bir düğün salonunda, düğün töreninde gerçekleşti. Patlamanın kaynağının ne olduğu henüz belli değil, öte yandan bölge güvenlik güçleri tarafından sarıldı" ifadelerini kullandı.

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