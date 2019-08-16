İran'ın Fars haber ajansı Fedevi'nin açıklamasını paylaştı.

Fedevi, 'Hiç kimse İran'ın ABD İHA'sını vurabilecek ve suçlu İngiliz gemisine el koyabilecek gücü olduğunu hayal bile edemiyordu. Ancak İran, düşmana bir daha silahlı kuvvetlerimizin hazırlık seviyesini sınamaması için tarihî bir ders verdi. Düşmanlar zaten yıllardır İran'ın savunmadaki gücünü kabul ediyor ve bu seviyeye ulaşmayı arzuluyorlardı' dedi.