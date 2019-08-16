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  • 17.08.2019 01:42
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 01:56

dakika: '' 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı

dakika haberine göre, özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan 'a ait '' 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı.

ABD'den bomba hamle! Yakalama kararı çıkarttı

özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan 'a ait '' 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı. Cebelitarık özerk yönetimince 'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan ''Grace 1'' adlı İran tankeri serbest bırakılmıştı.

Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.
ABD ise 'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

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