ABD Cebelitarık özerk yönetimince önce el konulan ardından serbest bırakılan İran'a ait ''Grace 1'' adlı gemiyle ilgili yakalama kararı çıkarttı. Cebelitarık özerk yönetimince Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyulan ''Grace 1'' adlı İran tankeri serbest bırakılmıştı.
Geminin pazar günü yola çıkması bekleniyordu.
ABD ise İngiltere'ye bağlı özerk Cebelitarık yönetiminden tankere el konulmasını istemişti.
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu. İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.
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