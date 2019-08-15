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  • 15.08.2019 18:19
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 18:28

Son dakika: : Keşmir’deki da 3 askerimiz ve 5 Hint askeri öldü

Son dakika... Sözcüsü , Keşmir’de sınır hattında çıkan da 3 ordu mensubunun hayatını kaybettiğini; 5 Hint askerinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Sıcak bölgede gerginlik tırmanıyor!

basınında yer alan habere göre, Pakistan sundan yapılan açıklamada, Keşmir Kontrol Hattı'ndaki Leepa kasabasında tarafından açılan ateşe Pakistan'ın karşılık verdiği ve çıkan da 5 Hint askeri ve 3 Pakistanlı askerin öldüğü bildirildi.

Sınırdaki Poonch köyünde de Hindistan tarafından Pakistan'a atılan havan topu nedeniyle 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

HİNDİSTAN CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜ KALDIRMIŞTI
Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i 2 birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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