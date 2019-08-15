Sahte kadın polis Ömer! Berlin'de yaşayan Ömer K., ‘Lara’ adını kullandı. Sahte kadın polis olarak sokaklarda dolaştı. Ancak foyası ortaya çıktı. Ömer K.'nin daha önce de sahte polislik yaparken yakalandığı ve geçen Mart ayında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Almanya'da yaşayan bir Türk, ülkeyi karıştırdı. Türk asıllı Almanya vatandaşı Ömer K. (22), başkent Berlin'de 4 bin euro vererek kışlık polis üniforması aldı. Kendisini kadın polis 'Lara' olarak tanıtarak sokaklarda polis olarak dolaştı. Polisler, ağustos sıcağında kışlık üniformayla gezen "kadın polisten" şüphelenmeye başladı. Güvenlik güçleri "Lara"nın üzerini aradı. Lara isimli sahte kadın polisin, aslında Ömer K. adlı Türk asıllı bir Almanya vatandaşı olduğu anlaşıldı. Ömer K.'nin daha önce de sahte polislik yaparken yakalandığı ve geçen Mart ayında serbest bırakıldığı ortaya çıktı.