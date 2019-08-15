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  • 15.08.2019 08:12
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 08:16

ve , 'ta ortak devriye gerçekleştirildi

'nın 'deki 'nin Başkanı , Rus ve Türk askerlerin bölgesinde ortak devriye faaliyetini gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya duyurdu: Türkiye ile ortak yapıldı

Son dakika gelişmesine göre 'nın 'deki 'nin Başkanı , Rus ve Türk askerlerin bölgesinde ortak devriye faaliyetini gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakin, bugünkü basın brifinginde, "14 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00 ilâ 12.40 arasında, Rus Silahlı Kuvvetleri Askeri Polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından Tel Rıfat çatışmasızlık bölgesinde ortak devriye faaliyeti gerçekleştirildi" dedi.

Devriyenin, Herbol-Şeyh Aysa güzergahı üzerinde yapıldığı kaydedildi.

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