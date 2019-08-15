Son dakika gelişmesine göre Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksey Bakin, Rus ve Türk askerlerin Tel Rıfat bölgesinde ortak devriye faaliyetini gerçekleştirdiğini belirtti.
Bakin, bugünkü basın brifinginde, "14 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.00 ilâ 12.40 arasında, Rus Silahlı Kuvvetleri Askeri Polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından Tel Rıfat çatışmasızlık bölgesinde ortak devriye faaliyeti gerçekleştirildi" dedi.
Devriyenin, Herbol-Şeyh Aysa güzergahı üzerinde yapıldığı kaydedildi.
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