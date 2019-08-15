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  • 15.08.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 22:12

ve 'nin "gizli toplantıları yaptığı" iddiası

ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (), aracılığıyla, tehdit olarak gördükleri konusunda gizli toplantılar yaptığı iddia edildi. İsrail'in, Arap ülkeleri arasında özellikle İsrail-Filistin sorunu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yalnızca ve ile bulunuyor.

Bomba iddia! Gizli toplantı deşifre oldu

gazetesinin 'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ve 'den yetkililer, "artan tehdidine karşı bilgi paylaşımı ve koordinasyon" için gizli toplantılar yürüttü.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook tarafından düzenlenen toplantıların ilkinin ilkbaharda, ikincisinin ise kısa süre önce düzenlendiği belirtildi.

ABD'li yetkililer, İsrail ve BAE arasındaki görüşmelerin İran ile ilişkilerde diplomatik, askeri ve istihbarat alanındaki iş birliğini artırma amaçlı olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Arap ülkeleri arasında özellikle İsrail-Filistin sorunu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle yalnızca ve ile bulunuyor.

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