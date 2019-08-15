Avustralya'nın Sydney kentinde oturan Kıbrıslı Türk Mert Ney, dehşet saçtı. Ruhsal problemler yaşadığı öğrenilen Ney, önceki gün bir evde buluştuğu Michaela Dunn'u (24) boğazından bıçakladı. Cinayetin ardından evden kaçtı. Daha sonra caddede yürüyen başka bir kadını bıçakladı. Ardından bir aracın üzerine çıkıp, zıpladı.
GÖZALTINA ALINDI
Vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı. Ney, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları ise "Çok konuşkan biri değildi. Hızlı yürürdü, çok arkadaşı yoktu" ifadelerini kullandı.
Mert Ney, arabanın üzerinde zıplarken yakalandı.
Michaela Dunn, hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı. Ney, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları ise "Çok konuşkan biri değildi. Hızlı yürürdü, çok arkadaşı yoktu" ifadelerini kullandı.
Mert Ney, arabanın üzerinde zıplarken yakalandı.
Michaela Dunn, hayatını kaybetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.