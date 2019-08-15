Sydney kentinde oturan Kıbrıslı Türkdehşet saçtı. Ruhsal problemler yaşadığı öğrenilen Ney, önceki gün bir evde buluştuğu'u (24) boğazından bıçakladı. Cinayetin ardından evden kaçtı. Daha sonra caddede yürüyen başka bir kadını bıçakladı. Ardından bir aracın üzerine çıkıp, zıpladı.Vatandaşlar, polisi aradı. Ekipler, zanlıyı kısa sürede gözaltına aldı. Ney, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları ise "Çok konuşkan biri değildi. Hızlı yürürdü, çok arkadaşı yoktu" ifadelerini kullandı.Mert Ney, arabanın üzerinde zıplarken yakalandı.Michaela Dunn, hayatını kaybetti.