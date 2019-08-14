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  • 14.08.2019 12:41
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 12:47

'da alevler yükseliyor! Evia adasında ilan edildi

'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia adasında çıkan orman ı nedeniyle bölgede ilan edildi. , 2 yangın söndürme uçağını Yunanistan'a gönderdi.

Komşu yanıyor! Olağanüstü hal ilan edildi

'ın başkenti Atina'nın kuzeyindeki Evia adasında çıkan orman ına Avrupa'dan destek geldi. Sivil Savunma Kurumu, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, 2 adet Canadair CL-415 yangın söndürme uçağını adaya sevk ettiğini duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ
Orman yangınının rüzgar ve yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle hızla yayılması sonucu, bölgede ilan edildi. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 'Büyük, insanüstü bir çaba sayesinde durum daha iyi gözüküyor. Bu zor bir yangın ve insan hayatını tehlikeye sokacak bir durum yok. Önemli olan da bu' dedi.


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