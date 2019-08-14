Placido Domingo, 9 kadını taciz etmekle suçlandı Ünlü opera sanatçısı Placido Domingo, 9 kadını taciz etmekle suçlandı. Mağdurlar arasında emekli opera sanatçısı Paticia Wulf da vardı.

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Placido Domingo'ya cinsel taciz suçlamaları yöneltildi. 78 yaşındaki İspanyol tenor Domingo'nın 9 kadını, iş verme vaadiyle taciz ettiği iddia edildi. 8 ses sanatçısı ve bir balerin, 1980'li yıllardan itibaren Domingo'nun tacizine uğradıklarını söyledi. Domingo, suçlamaları reddetti. "Tüm iyi niyetime rağmen yine de birilerini rahatsız hissettirmiş olmam acı verici. Ne kadar eskiye dayanıyor olursa olsun. Benimle çalışanlar kimseye bilerek zarar verecek biri olmadığımı bilir" dedi.