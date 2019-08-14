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  • 15.08.2019 00:49
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 00:52

'nin yeni Büyükelçisi Satterfield yemin etti

'nin yeni Büyükelçisi David Satterfield, bugün ABD yemin ederek büyükelçilik görevine resmen başladı.

ABD'li büyükelçi resmen göreve başladı!

Mike Pompeo, Satterfield'ın yemin törenine ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı.

Satterfield'in yemin törenine katılmaktan keyif aldığını belirten Pompeo, "Elçi Satterfield, bu pozisyona büyük tecrübe ve bilgi katacak. ABD'nin Büyükelçiliğinde çıkarlarımızı temsil edecek Saaterfield'e sahip olduğumuz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN EN KIDEMLİ DİPLOMATLARINDAN
ABD Başkanı , 2017'de göreve başlamasının ardından aynı yıl içinde 'deki görev süresi dolan ABD'nin John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamıştı. Bass'ın Ankara'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı. Trump, 1,5 yılın ardından 16 Şubat'ta ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı. ABD Senatosu da 28 Haziran'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan Satterfield'ın görevini onaylamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkan Satterfield, 1980'den beri özellikle 'da birçok farklı görevde bulundu.

Satterfield, ABD Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptığı dönemde Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus ve büyükelçiliklerinde de birçok farklı görevde yer aldı.


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