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  • 15.08.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 07:19

2 euroya aldı bir gecede milyoner oldu

'da popüler olan "SuperEnalotto" oyununda bir talihli, 2 euro vererek oynadığı bilete isabet etmesi sonucu 209 milyon euro (yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası) kazandı.

İtalya onu konuşuyor! Bir gecede milyoner oldu

n basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Milano yakınlarındaki kasabasında 2 euroya bilet alan talihli, bir gecede milyoner oldu.

Sahibini 209 milyonun sahibi yapan bilet, Lodi'deki bir büfeden satıldı.

Marino isimli büfenin sahibi Marisa , yi kazanan bileti kendisinin sattığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Biletin bir kişi tarafından makineye oynatıldığını ifade eden Caserini, biletin 1 ile 90 arasında rastgele belirlenen 6 sayıdan oluştuğunu aktardı.

209 milyon euro ile ülke tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar ise "7, 32, 41, 59, 75 ve 76" oldu.

Söz konusu meblağın Avrupa'nın da en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.

Ülkedeki en büyük ikramiye ise 30 Ekim 2010'daki çekilişte verilmişti. O günkü şanslı rakamların yazılı olduğu bilet, sahibine 177,7 milyon euro kazandırmıştı.

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