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  • 13.08.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 17:07

SON DAKİKA! Kriz yaratacak hamle! ve uçakları karşı karşıya geldi

, üzerinde 'yu taşıyan uçağa yaklaşan Hornet tipi uçağının, Rusya suna ait Su-27 tipi iki uçak tarafından uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakan Şoygu'yu taşıyan uçağın, üyesi Polonya ve Litvanya arasında kalan ana karaya bağlı olmayan toprağı Kaliningrad'tan başkent 'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Rus su, üzerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa bir NATO jetinin yaklaşmayı denediğini bildiriyor.

Resmi açıklamaya göre, bir Hornet jeti Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'dan Moskova'ya giden Şoygu'nun uçağına yaklaştı. Bunun üzerine bir Su-27 Rus savaş uçağı NATO jetinin önünü kesti.

Moskova yönetimi, söz konusu olayın Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunuyor.

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