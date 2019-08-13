Bakan Şoygu'yu taşıyan uçağın, NATO üyesi Polonya ve Litvanya arasında kalan ana karaya bağlı olmayan Rusya toprağı Kaliningrad'tan başkent Moskova'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

Rus ordusu, Baltık Denizi üzerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa bir NATO jetinin yaklaşmayı denediğini bildiriyor.

Resmi açıklamaya göre, bir F-18 Hornet jeti Avrupa'daki Rus toprağı Kaliningrad'dan Moskova'ya giden Şoygu'nun uçağına yaklaştı. Bunun üzerine bir Su-27 Rus savaş uçağı NATO jetinin önünü kesti.

Moskova yönetimi, söz konusu olayın Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunuyor.