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  • 13.08.2019 23:00
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 23:20

, ’nun uçağına yaklaşmaya çalışan uçağının görüntüsünü yayınladı

, ’ya ait bir uçağın, üzerinde, Rusya Savunma Bakanı Sergey ’yu taşıyan bir uçağa yaklaştığı o anların görüntülerini yayınladı. NATO'nun resmi yapılan açıklamada ise olayın gelişimi ile ilgili bilgiler verildi. Açıklamada uçakların Baltık Denizi üzerinde karşılaştırıldığı aktarılarak NATO uçağının Şoygu’nun uçağına yaklaşma sebebinin ‘tanımlama’ olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Sergey 'nun Kaliningrad'ta bulunan bir deniz okulunun törenine özel uçağıyla gittiği sırada üzerinde 'ya ait F-16 tipi savaş uçağı yaklaştı. Şoygu'nun uçağına yaklaşan ve takip eden F-16 uçağı Rusya Hava Kuvvetlerine bağlı SU-27 tipi savaş uçaklarının araya girmesiyle uzaklaştırıldı.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI 'TACİZ' DEDİ
Gökyüzünde gelişen bu olay Rusya ve NATO tarafından ani tepkilere yol açtı. Tehlikeli gerilimin görüntüleri Rusya resmi yayınlanarak NATO uçağının yaklaşması 'taciz' olarak nitelendirildi.

NATO'DAN AÇIKLAMA: TANIMLAMA AMACI İLE YAKLAŞTIK
NATO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise olayın gelişimi ile ilgili bilgiler verildi. Açıklamada uçakların Baltık Denizi üzerinde karşılaştırıldığı aktarılarak NATO uçağının Şoygu'nun uçağına yaklaşma sebebinin 'tanımlama' olduğu belirtildi.

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