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  • 13.08.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 23:58

ile , birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etti

yönetimi, 'nın 'ndaki bor diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamasının ardından Rusya da, Ukrayna'nın St. 'nda görevli bir Ukraynalı diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Ukrayna güvenlik ve iç istihbarat teşkilatından yapılan açıklamada, Rus istihbaratının, Lviv'de Ukraynalı emekli bir askeri ikna ederek onun aracılığıyla Ukraynanın batı bölgelerindeki sivil toplum örgütleri ve asker ve polis teşkilatları hakkında bilgi topladığını ve bu kişinin bu bilgileri, Rusya'nın Lviv Konsolosluğu'nda görevli bir Rus diplomata verdiği bildirildi.

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