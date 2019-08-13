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İman gücü

Norveç'in Barum şehrinde Afganlar'a ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne geçtiğimiz gün saldırı düzenlendi. Bu sırada camide bulunan 65 yaşındaki Muhammed Refik, üzerine atladığı saldırganı etkisiz hale getirdi. Ülkede kahraman ilan edildi.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 yaşındaki Norveçli Philip Manshaus, "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Manshaus'un suratındaki morluklar ve şişlikler dikkat çekti.

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