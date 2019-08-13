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  • 13.08.2019 13:42
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 13:42

'de iki Türk kadına

'nın başkenti 'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı bildirildi. Saldırgan hakkında,  nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.

Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı

Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau 'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi.

37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Saldırgan hakkında, nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.

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