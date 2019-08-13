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  • 13.08.2019 20:37
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 20:38

'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: Ölü ve yaralılar var

'ın Vardak vilayetinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otomobilin geçişi sırasında patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

O ülkede bombalı saldırı

Vardak Vilayeti Valisi Muzefferuddin Yemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil-Gazni Otobanı'nın Vardak iline bağlı Ceğtu ilçesindeki kesiminde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.

5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yemin, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, 'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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