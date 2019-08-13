Vardak Vilayeti Valisi Muzefferuddin Yemin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil-Gazni Otobanı'nın Vardak iline bağlı Ceğtu ilçesindeki kesiminde yol kenarına yerleştirilen bombanın, bir ailenin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında infilak ettirildiğini söyledi.
Patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yemin, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralıların tedavi altına alındığı bildirilirken, Taliban'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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