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  • 12.08.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 17:18

'dan dikkat çeken ve açıklaması

Hava - Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov, savaş uçaklarının testlerinin bu yıl, MIG-35'lerin ise 2021 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Rusya'dan dikkat çeken Su-57 ve MiG-35 açıklaması

Hava - Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov, beşinci nesil olması beklenen savaş uçaklarının testlerinin bu yıl, uçaklarının testlerinin de 2021 yılı sonunda tamamlanacağını söyledi. Rusya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Rus ordusuna verilmek üzere 70'den fazla Su-57'nin seri üretimine başladığını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda'ya konuşan Dronov "MiG-35'lerin testlerinin 2021 sonunda, Su-57 uçaklarının testleri de bu yıl tamamlanacak." dedi.

Dronov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında 2028 yılına kadar üç havacılık birliğinin Su-57 uçakları ile donatılması görevini verdiğini hatırlattı.

Sergey Dronov, ayrıca MiG-35 uçaklarının Rus ordusundaki Su-30CM ve Su-3S uçaklarından daha az maliyetli olduğunu, MiG-35'in bir saatlik uçuş masrafının bu uçaklardan bir buçuk kat daha az olduğunu kaydetti.

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