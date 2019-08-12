Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo'nun dış mahallelerindeki Al-Noor Camii'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişinin yaralanmasının en önemli nedeninin, olay sırasında camide bulunan ve müdahalesiyle saldırganın elindeki silahı almayı başaran 65 yaşındaki Muhammed Refik olduğu ortaya çıktı.

SALDIRGANIN ÜZERİNE ATILDI

21 yaşındaki saldırganın camiye girdiği esnada içeride Kuran okuyan Refik, saldırgan ateş açmaya başladığı anda yerinden fırlayarak müdahalede bulundu.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Muhammed Refik, saldırganın yan kapıdan camiye girdiğini ve girer girmez ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırgana sol tarafından sarılarak yere düşürdüğünü anlatan 65 yaşındaki adam, daha sonra aralarında bir boğuşma yaşandığını ve o esnada saldırganın parmağını sol gözüne soktuğunu anlattı.

"MUHAMMED SİLAHIN YERE DÜŞMESİNİ SAĞLADI"

Olayın görgü tanıklarından Irfan Mushtaq da BBC'ye konuşurken "Adam kapıdan içeri girdiğinde kahramanımız çok hızlı davrandı. Oturmuş Kuran okuyordu. Ayağa kalkıp teröristin üzerine doğru ilerlemeye başladı. O sırada terörist ateş açmaya devam ediyordu. Muhammed, müdahale edip silahın yere düşmesini sağladı" dedi.

Üzerinde kurşun geçirmez yelek olduğu belirtilen saldırganın, caminin yan kapısını kırarak içeriye girdiği ve ateş açmaya başladığı belirtilmişti.

Norveç basını, saldırganın sosyal medya paylaşımlarının ve düzenlenen silahlı saldırılardan etkilenip ilham aldığının anlaşıldığını yazıyor.

Norveç emniyetinin saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.