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  • 12.08.2019 13:53
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 15:18

'da dehşete düşüren anlar... Bir kadın, iki aracın arasına sıkıştı

’nin başkenti ’daki ’nın yakınlarındaki da bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı. Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.


Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı.

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