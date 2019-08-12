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İtalya Başbakanı Salvini'den Richard Gere'e sert tepki: Mültecileri villalarında ağırlasın

İtalya'nın göç karşıtı Başbakan Yardımcısı Salvini, göçmenlere destek veren ünlü oyuncu Richard Gere’e tepki gösterdi: Mültecileri villalarında ağırlasın.

İtalya ile 'Gere'ginlik
Amerikalı oyuncu Richard Gere, göçmenler için kolları sıvadı. İtalya'ya giderek günlerdir Akdeniz'de güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Open Arms'a çıktı. Oyuncu, yardım görevlileriyle birlikte gemideki 121 göçmene gıda malzemesi ulaştırdı. Gere, Avrupa'ya da "Göçmenleri kabul edin" çağrısı yaptı. Richard Gere'in bu çağrısı, İtalya'nın göç karşıtı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi kızdırdı. Salvini, "Gere, gözmenleri villarında ağırlasın" ifadesini kullandı.

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