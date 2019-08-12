Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.08.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 19:40

askeri ’a sığındı

- cephe hattında görev yaptığı birlikteki baskılara dayanamayan Ermenistan askeri Azerbaycan’a sığındı. Kazaryan’ın, sorgusunda, kendisine gayri insani davranıldığı için birliğini terk ettiğini belirttiği ifade edildi.

Böyle teslim oldu! İfadesi ortaya çıktı

- cephe hattında görev yaptığı birlikteki baskılara dayanamayan Ermenistan askeri Azerbaycan'a sığındı.

Azerbaycan yapılan açıklamaya göre, cephe hattının Fuzuli bölgesinde bağlı bulunduğu birlikten firar eden Aro Kazaryan isimli Ermenistan askeri, Azerbaycan askerlerince teslim alındı.

Kazaryan'ın, sorgusunda, kendisine gayri insani davranıldığı için birliğini terk ettiğini belirttiği ifade edildi.

Kazaryan'ın, komutanları ve diğer askerlerce fiziksel ve psikolojik baskılara maruz kaldığı, bedeninin yara içerisinde olduğu kaydedildi. Bakanlık, tedavi altına alındığı belirtilen Ermeni asker Kazaryan'ın fotoğraflarını da yayınladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriErmenistan askeri Azerbaycan’a sığındı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri