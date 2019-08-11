Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Kandiye kentinin 117 km güneyi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:02'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.
AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.