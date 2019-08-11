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  • 11.08.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 11:31

'da 5 büyüklüğünde

'ın Girit Adası yakınlarında 5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem Türkiye'nin sahil kesiminde de hissedilirken, AFAD depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Akdeniz'de korkutan deprem

'ın Girit Adası açıklarında 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'da merkez üssü Girit Adası'ndaki Kandiye kentinin 117 km güneyi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 10:02'de meydana gelen deprem yerin 10 km altında oluştu.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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