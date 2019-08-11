ABD'li milyarder işadamı ve çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein'in (66), tutuklu bulunduğu Manhattan Hapishanesi'nde kendini asarak intihar ettiği açıklandı. Bu ölüm, tartışmalara yol açtı. ABD eski başkanları Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump'la çok yakın ilişkisi olan Epstein'in öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklu bulunan Epstein'in ev hapsi talebi de reddedilmişti. 2007'de kendisine yöneltilen benzer suçlamaları kabul eden Epstein dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ile işbirliği yapmıştı. Trump'ın kabinesinde Çalışma Bakanlığı'nda olan Acosta, olayın yeniden gündeme gelmesiyle istifasını açıkladı.
Jeffrey Epstein'ın, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'le de yakın ilişkisi vardı.
Donald Trump ile eşi Melania, iddiaya göre Epstein sayesinde tanıştı.
Devlet başkanları, prensler ve ünlü işadamlarıyla yakın ilişkisi olan Epstein'in, bildiklerini anlatmaması için öldürüldüğü iddia edildi.
Jeffrey Epstein'ın, Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'le de yakın ilişkisi vardı.
Donald Trump ile eşi Melania, iddiaya göre Epstein sayesinde tanıştı.
Devlet başkanları, prensler ve ünlü işadamlarıyla yakın ilişkisi olan Epstein'in, bildiklerini anlatmaması için öldürüldüğü iddia edildi.
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