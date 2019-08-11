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'ın arkadaşı İşadamı ve çocuk tacizcisi hücresinde ölü bulundu

İşadamı ve çocuk tacizcisi ’in, hapishanedeki hücresinde ettiği açıklandı. Trump ve ’la yakın ilişkisi olan Epstein’in şüpheli ölümü akıllarda soru işareti bıraktı.

Sıra dışı ölüm
ABD'li milyarder işadamı ve çocuk tacizcisi Jeffrey Epstein'in (66), tutuklu bulunduğu Manhattan Hapishanesi'nde kendini asarak ettiği açıklandı. Bu ölüm, tartışmalara yol açtı. eski başkanları , George W. Bush, ve 'la çok yakın ilişkisi olan Epstein'in öldürüldüğü iddiası ortaya atıldı. 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklu bulunan Epstein'in ev hapsi talebi de reddedilmişti. 2007'de kendisine yöneltilen benzer suçlamaları kabul eden Epstein dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ile işbirliği yapmıştı. Trump'ın kabinesinde Çalışma Bakanlığı'nda olan Acosta, olayın yeniden gündeme gelmesiyle istifasını açıkladı.



'ın, 'in oğlu 'le de yakın ilişkisi vardı.



Donald Trump ile eşi Melania, iddiaya göre Epstein sayesinde tanıştı.

Devlet başkanları, prensler ve ünlü işadamlarıyla yakın ilişkisi olan Epstein'in, bildiklerini anlatmaması için öldürüldüğü iddia edildi.

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