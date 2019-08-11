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  • 12.08.2019 06:44
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 06:44

’nin Pennsylvania eyaletinde korkunç olay! 5 çocuk yanarak can verdi

’nin Pennsylvania eyaletinde bir evde çıkan da 5 çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye Şefi Guy, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi. Polis Şefi ise yaptığı açıklamada, evde daha fazla ceset olup olmadığıyla ilgili tahkikatın devam ettiğinin de altını çizdi.

Korkunç olay! 5 çocuk yanarak can verdi

'nin Pennsylvania eyaletinin Erie şehrinde bulunan bir evde gece saatlerinde çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangına hızlıca müdahale eden itfaiye erleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yetkililer yangın sırasında evde yaşayan 1 kadının ve 12 ile 17 yaşındaki 2 çocuğun pencereden atlayarak kurtulduğunu belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken yetkililer yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erie İtfaiyesi Şefi Guy Santone, kurbanların yaşlarının 8 ay ile 7 yıl arasında değiştiğini söyledi. Erie Polis Şefi Dan Spizarny yaptığı açıklamada, evde daha fazla ceset olup olmadığıyla ilgili tahkikatın devam ettiğinin de altını çizdi.

İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "Bu korkunç trajediden etkilenen herkese en derin baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatta kalanları düşüncelerimizde ve dualarımızda tutuyoruz" denildi.

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